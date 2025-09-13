به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عملیات اجرایی احداث واحد تولیدی تریلرسازی در ۹ کلاس ملی و قطعات وابسته آن عصر امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در ارومیه آغاز شد.

این طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان و ظرفیت ایجاد اشتغال برای ۳۵۰ نفر به همت سرمایه گذار بخش خصوصی در استان کلید می‌خورد.

تولید انواع تریلر شامل کمپرسی دو و سه محور، چادری سه محور، کانتین‌بر، تانکر، کمرشکن، کفی، حمل خودرو و سردخانه‌دار، همچنین ساختمان‌های پیش‌ساخته فولادی متحرک (کانکس)، قطعات زیربندی و اکسل عقب تریلر و پانل‌های فولادی با هسته پلی‌اورتان و پلاستوفوم در این واحد پیش‌بینی شده است.

اجرای این طرح گامی مهم در راستای تحقق اهداف توسعه صنعتی و اشتغال پایدار در چارچوب شعار "اینوا در صنعت" است.