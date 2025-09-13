

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان و ملوان بندرانزلی در چهارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه در ورزشگاه تختی تهران برگزار و با تساوی بدون گل به پایان رسید.

مهم‌ترین اتفاق نیمه اول این دیدار اخراج محمد پاپی بازیکن ملوان در وقت‌های اضافی بود، این بازیکن بعد از بررسی صحنه خطا توسط کمک داور ویدیویی کارت زرد دوم را دریافت کرد و از زمین بازی اخراج شد. مازیار زارع بعد از سوت نیمه نخست به سمت داور رفت و به شدت به تصمیم او اعتراض کرد. در نهایت سیدجلال رافخایی سرمربی ملوان را دعوت به آرامش کرد تا این تنش‌ها کاهش پیدا کند.

همچنین سیروس صادقیان از چادرملو در ثانیه‌های پایانی این دیدار با دریافت کارت زرد دوم، از زمین اخراج شد.

با کسب این نتیجه تساوی هر دو تیم در جدول ۵ امتیازی شدند.