به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز بهداشت خوزستان در کارگروه مقابله و پیشگیری از سقط جنین که در صدا و سیمای خوزستان برگزار شد، افزود: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تذکرات ایشان از سال ۱۳۹۰، این کارگروه با محوریت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز راه اندازی شده است.

دکتر مهرداد شریفی با اشاره به اینکه ۲۳ مرکز نفس در شبکه‌های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تشکیل شده است، اظهار کرد: با انجام مشاوره‌ها در این مراکز از موارد زیادی از سقط جنین جلوگیری شده است.

در این نشست اعضای کارگروه مقابله و پیشگیری از سقط جنین به بیان نظرات و پیشنهادت خود پرداختند.