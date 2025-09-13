پخش زنده
تیمهای آمریکا، کانادا، پرتغال، ترکیه، بلغارستان، هلند، اسلوونی و لهستان در دومین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و یکمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در فیلیپین پیگیری میشود و ۳۲ تیم شرکت کننده در مرحله مقدماتی در هشت گروه چهار تیمی با هم رقابت میکنند.
در دومین روز این رقابتها هشت دیدار برگزار شد و تیمهای آمریکا، کانادا، پرتغال، ترکیه، بلغارستان، هلند، اسلوونی و لهستان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:
شنبه ۲۲ شهریور
آمریکا ۳ – کلمبیا صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۴)
کانادا ۳ – لیبی یک (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۹ بر ۲۷)
کوبا یک – پرتغال ۳ (۲۵ بر ۲۰، ۲۲ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)
ژاپن صفر – ترکیه ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)
آلمان صفر – بلغارستان ۳ (۳۸ بر ۴۰، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)
هلند ۳ – قطر یک (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۳، ۲۶ بر ۲۸ و ۲۵ بر ۲۳)
اسلوونی ۳ – شیلی صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۶)
لهستان ۳ – رومانی صفر (۳۴ بر ۳۲، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۹)
برنامه سومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان به قرار زیر است که تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود در این رقابتها به مصاف مصر میرود:
یکشنبه ۲۳ شهریور
ساعت ۰۶:۰۰ صبح آرژانتین – فنلاند
ساعت ۰۹:۰۰ ایران – مصر
ساعت ۰۹:۳۰ اوکراین – بلژیک
ساعت ۱۳:۰۰ صربستان – جمهوری چک
ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – کرهجنوبی
ساعت ۱۶:۳۰ برزیل – چین
ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – الجزایر