تیم‌های آمریکا، کانادا، پرتغال، ترکیه، بلغارستان، هلند، اسلوونی و لهستان در دومین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در فیلیپین پیگیری می‌شود و ۳۲ تیم شرکت کننده در مرحله مقدماتی در هشت گروه چهار تیمی با هم رقابت می‌کنند.

در دومین روز این رقابت‌ها هشت دیدار برگزار شد و تیم‌های آمریکا، کانادا، پرتغال، ترکیه، بلغارستان، هلند، اسلوونی و لهستان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

شنبه ۲۲ شهریور

آمریکا ۳ – کلمبیا صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۴)

کانادا ۳ – لیبی یک (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۹ بر ۲۷)

کوبا یک – پرتغال ۳ (۲۵ بر ۲۰، ۲۲ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)

ژاپن صفر – ترکیه ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)

آلمان صفر – بلغارستان ۳ (۳۸ بر ۴۰، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)

هلند ۳ – قطر یک (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۳، ۲۶ بر ۲۸ و ۲۵ بر ۲۳)

اسلوونی ۳ – شیلی صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۶)

لهستان ۳ – رومانی صفر (۳۴ بر ۳۲، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۹)

برنامه سومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان به قرار زیر است که تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها به مصاف مصر می‌رود:

یکشنبه ۲۳ شهریور

ساعت ۰۶:۰۰ صبح آرژانتین – فنلاند

ساعت ۰۹:۰۰ ایران – مصر

ساعت ۰۹:۳۰ اوکراین – بلژیک

ساعت ۱۳:۰۰ صربستان – جمهوری چک

ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – کره‌جنوبی

ساعت ۱۶:۳۰ برزیل – چین

ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – الجزایر