شهرداری گوگ تپه مهاباد با ثبت پیروزی پرگل ۴ بر ۱ مقابل آسایش میاندوآب، قهرمانی نیم‌فصل لیگ برتر استان آذربایجان غربی را جشن گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال استان آذربایجان‌غربی امروز (شنبه) با برگزاری یک دیدار به پایان رسید. در این بازی، تیم شهرداری گوگ تپه مهاباد میهمان تیم آسایش میاندوآب بود که با ارائه یک نمایش مقتدرانه، توانست با نتیجه ۴ بر ۱ به پیروزی برسد.

دیروز نیز دیگر نماینده مهاباد، تیم پرسپولیس حاجی خوش، در دیداری حساس مقابل سینگان اشنویه با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد.

با کسب این نتیجه، شهرداری گوگ تپه موفق شد عنوان قهرمان نیم‌فصل لیگ برتر استان را از آن خود کند و به صدر جدول رده‌بندی رقابت‌ها صعود نماید.

شایان ذکر است، مسابقات لیگ برتر فوتبال استان آذربایجان‌غربی با حضور ۱۲ تیم به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و تیم‌ها برای کسب عنوان قهرمانی و صعود به لیگ‌های بالاتر رقابت می‌کنند.