رئیس پلیس فتا گیلان از خطر کلاهبرداری با موضوع دریافت کد‌های احراز هویت، از طریق تماس‌ها و پیامک‌های جعلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ امیر حسین نقی‌مهر گفت: برخی از مجرمان سایبری از طریق تماس‌های تلفنی و یا ارسال پیامک‌های جعلی، شهروندان را فریب داده و به بهانه‌های مختلف از آنان درخواست دریافت کد‌های فعال سازی یا رمز‌های یک بار مصرف می‌کنند.

وی با بیان اینکه این کد‌ها به طور معمول مربوط به نرم افزار‌های بانکی، درگاه‌های پرداخت و یا شبکه‌های اجتماعی هستند، افزود: افشای چنین اطلاعاتی سبب دسترسی غیرمجاز مجرمان سایبری به حساب‌های بانکی، دریافت حساب‌های کاربری شهروندان و سرقت اطلاعات شخصی افراد خواهد شد.

رئیس پلیس فتا گیلان با تاکید بر اینکه هیچ بانک و یا سازمانی از طریق تماس تلفنی و یا پیامک درخواست دریافت رمز عبور، رمز پویا و یا کد فعال‌سازی نمی‌کند، افزود: هرگونه تماس یا پیامک با این محتوا کلاهبرداری است و شهروندان از ارائه هرگونه اطلاعات به افراد ناشناس خودداری و از اطلاعات محرمانه خود حفاظت کنند.

سرهنگ نقی مهر به مردم استان توصیه کرد: برای افزایش امنیت اطلاعات شخصی و بانکی، رمز دوم پویا را در تراکنش‌های بانکی و تأیید هویت ۲ مرحله‌ای را در شبکه‌های اجتماعی فعال کنند.

وی از مردم استان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری و یا سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش دهند.