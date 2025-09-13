به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملایی هزاروندی افزود:شرکت کنندگان در رشته‌هایی ازقبیل خیاطی، آرایشگرمردانه، طراحی گرافیک، تاسیسات الکتریکی، الکترونیک، پردازش ابری، فناوری خودرو، گل آرایی، فناوری مد (خیاطی)، کنترل صنعتی، مکاترونیک، تهویه وتبرید، جوشکاری، قنادی، فناوری وب، نرم افزارتجاری، فناوری نرم افزار‌های موبایل ومدیریت تحت شبکه، نانوایی نان حجیم و نیمه حجیم، صافکاری خودرو وتراش CNC به رقابت پرداختند.

وی عنوان کرد: این دوره از رقابت‌ها ۱۴ مرکز دولتی و غیردولتی مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای اهواز، بهبهان، ماهشهر وآموزشگاه فنی وحرفه‌ای آزاد مجری برگزاری آن بودند که باحضور مربیان و کارشناسان توانمندبخش دولتی وخصوصی استان اجرا شد.

مدیر کل اموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان بیان کرد:شناسایی نخبگان مهارتی، ارتقای توان مهارتی نیروی کار مطابق با سطح جهانی، شناسایی نقاط قوت وضعیت آموزش‌های مهارتی، ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات فنی و تجارب حرفه‌ای و روح‌بخشی به آموزش‌های مهارتی و ایجاد انگیزه در جوانان برای فراگیری مهارت از جمله اهداف برگزاری این مسابقات است.

ملایی هزاروندی افزود: آشنایی مربیان با سطح استاندارد آموزش‌های مهارت جهانی و تکنولوژی‌های نوین، بسترسازی برای اجرای آموزش‌های پروژه محور، ایجاد ارتباط بین مراکز آموزش مهارت با صنعت و بنگاه‌های اقتصادی و معرفی مهارت‌آموزان برتر به این مرکز با هدف اشتغال آنان از دیگر اهداف برگزاری این مسابقات است.

وی با اشاره به اینکه نفرات برتر استانی به مسابقات کشوری اصفهان اعزام خواهند شدگفت: برگزیدگان اول تا سوم مرحله کشوری در رشته‌های منتخب به اردو‌های آماده‌سازی تیم ملی مهارت جهت اعزام به مسابقات جهانی چین دعوت می‌شوند.