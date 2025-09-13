به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، شاگردان وحید رضایی در تیم شمس‌آذر، روز شنبه در قزوین میزبان پیکان بودند و پس از ۹۰ دقیقه تلاش، بازی با تساوی ۱-۱ به پایان رسید. افشین صادقی در دقیقه ۲۲ برای پیکان گلزنی کرد، اما هومن ربیع‌زاده در دقیقه ۷۰ گل تساوی را برای شمس‌آذر به ثمر رساند تا این دیدار با تقسیم امتیازات خاتمه یابد.

با این نتیجه، شمس‌آذر با وجود سه تساوی، به دلیل کسر امتیاز در ابتدای فصل، همچنان بدون امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد. پیکان نیز با این تساوی، ۵ امتیازی شد و در جایگاه چهارم جدول جای گرفت.