شهردار یزد: تاکنون چهار شعبه فروشگاه‌های چارسوق راه اندازی شده که این تعداد تا پا‌یان سال حداقل به ۱۰ عدد خواهد رسید.

تعداد شعب فروشگاه‌های چارسوق به عدد ۱۰ خواهد رسید

تعداد شعب فروشگاه‌های چارسوق به عدد ۱۰ خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی با بیان این که سه شعبه از فروشگاه‌های چارسوق در سال جاری همزمان با دهه پر خیر و برکت امامت و ولایت و میلاد با سعادت امام هادی(ع) راه اندازی شد، گفت: هدف از تاسیس این فروشگاه ها، ارائه کالا‌های باکیفیت و استاندارد با قیمتی کمتر از نرخ رایج بازار و همچنین دسترسی آسان شهروندان به کالا‌های ضروری و کنترل قیمت‌ها در بازار است.

وی افزود: این مراکز خرید یکپارچه شهرداری که با عنوان «چارسوق» فعالیت می‌کند، چهار گروه کالای اساسی شامل میوه، لبنیات، پروتئین و حبوبات را با قیمت‌های بسیار مناسب نسبت به بازار به همشهریان عرضه می‌کنند.

شهردار یزد با اشاره به این که تاکنون چهار شعبه از این فروشگاه‌ها در سطح شهر یزد راه اندازی شده‌اند، تصریح کرد: این چهار شعبه در بلوار امام حسین امامشهر، میدان حر آزادشهر (فلکه دوم)، خیابان انقلاب و همچنین میدان طلاییه مشغول به فعالیت هستند و امیدواریم تعداد این فروشگاه‌ها تا پایان سال حداقل به ۱۰ عدد برسد.

محی الدینی ادامه داد: ان شاء الله روند عرضه این کالا‌ها با نرخ نمایشگاه، از فردا یکشنبه در چهار شعبه این فروشگاه در سطح شهر یزد ادامه خواهد یافت.