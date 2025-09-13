گیلان دیاری که با تنوع طبیعت و پوشش گیاهی و پخت بسیاری از غذا‌ها و شیرینی‌های محلی که زبانزد مردم ایران است، در همه فصول سال میزبان گردشگران بسیاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ گیلان سرزمینی در میان دریای خزر و رشته کوه‌های سر به فلک کشیده البزر که به دلیل برخورداری از آب و هوای مناسب و جاذبه‌های گردشگری ازجمله کوه، جنگل، دریا، مناطق ییلاقی، آبشار‌ها، بنا‌های تاریخی و مذهبی، بازار‌های محلی و آداب و رسوم مختلف، سالانه مقصد بسیاری از گردشگران و مسافران از مناطق مختلف کشور است.

در این بین غذا‌ها، شیرینی‌ها و تنقلات محلی و انواع صنایع دستی گیلان، سبد خرید سوغاتی‌های مسافران را هم پر می‌کند.