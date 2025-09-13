به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم بحمدالله جشن‌های سال‌روز ميلاد مسعود فخر کائنات و اشرف أنبياء الهی حضرت محمد مصطفی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و فرزند گرامی‌شان حضرت امام جعفر صادق (سلام‌الله‌علیه) و هفته‌ی مبارک وحدت با شکوهِ تمام در استان کرمانشاه، با رویکردی کاملا مردمی برگزار شد و استان شهید پرور کرمانشاه جایگاه رفیع خویش را به عنوان الگوی این حرکت دل‌نشین توحیدی، نبوی و اهل‌بیتی ارتقاء بخشید.

بدیهی است که چنین موفقيت بزرگی نتیجه‌ی تلاش‌های مخلصانه‌ی امامان محترم جمعه‌ی أهل سنت کرمانشاه، جوانرود، روانسر، ثلاث باباجانی، سرپل‌ذهاب، باینگان و حتی روستاهای منطقه‌ی اورامانات و به‌ویژه عالمِ مجاهدِ خبیر، جناب حاج ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه‌ی محترم پاوه و تلاش‌های ارزشمند رئیس محترم و کارکنان مرکز اسلامی استان کرمانشاه و همراهی و حمایت دستگاه‌های فرهنگی، انتظامی و امنیتی استان و شهرداری کرمانشاه رقم خورد.

حضور عالمان دینی، امامان محترم جمعه و جماعات، مسئولان محترم، اقشار مؤمن و فرهیخته‌، اعم از شیعیان، اهل سنت و جامعه‌ی اهل حق استان‌ کرمانشاه و استان‌های هم‌جوار و عالمان دینی اقليم کردستان عراق در این مجالس باشکوه بسیار شوق‌انگیز و شعف آور بود.

شبکه‌ی استانی زاگرس صدا و سیمای مرکز کرمانشاه نیز در اطلاع‌رسانی شایسته و پوشش‌ این برنامه‌ها در سطح شبکه‌ی استانی و شبکه‌های سراسری به‌صورت پخش زنده، کارستانی کم‌نظیر به انجام رساند. بدين‌وسیله یاد و خاطره‌ی بزرگانی که بنیان‌گذار مسیر نورانی وحدت در بین امت اسلامی بوده‌اند را گرامی می‌داریم و از تلاش‌های مؤثر همه‌ی بزرگواران فوق الاشاره و همه‌ی کسانی که در این حرکت ماندگار فرهنگی سهيم بودند و نامی از ایشان برده نشده‌ است، تقدير و تشکر می‌نماییم.

خداوند متعال به بهترین وجه قبول فرماید و بر توفیقات همگان بیافزاید. از خداوند کریم درخواست داریم که به‌برکت نام مبارک حضرت رحمةللعالمین، هر سال بر شکوه و جلال اجتماعات هفته‌ی وحدت بیافزاید و این اجتماعات مبارک را موجب استحکام هرچه بیشتر امت اسلامی بگرداند. حبیب‌الله

غفوری نماینده‌ی ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه‌ی کرمانشاه

منوچهر حبیبی استاندار استان

کرمانشاه 🗓 شنبه / ۲۲ شهریور / ۱۴۰۴