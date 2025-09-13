پخش زنده
جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور ای ایران با معرفی برگزیدگان در خرمآباد پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛دبیر جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» با اشاره به دریافت ۴۷۳ اثر از سراسر کشور، به این جشنواره گفت: این موضوع نشان داد که هنرمندان ایرانی با شور و اشتیاق در مسیر همبستگی ملی گام برمیدارند.
آرش فروغی افزود:از مجموع آثار رسیده، ۱۲۶ اثر در بخش کاریکاتور چهره و بقیه در بخش کارتون موضوعی بود که به دلیل کیفیت بالای آثار، روند داوری با چالشهایی همراه شد و در نهایت علاوه بر سه رتبه برگزیده در هر بخش، سه هنرمند دیگر نیز تجلیل شدند..
وی با قدردانی از حضور داوران برجستهای سید مسعود شجاعی طباطبایی، بهمن عبدی، هادی اسدی، یلدا هاشمینژاد، عفت امجدیپور و علیاکبر آریانفر گفت: حضور دو بانوی هنرمند در تیم داوری، جایگاه جشنواره را ارتقا داد.
وی با قدر دانی از تلاشهای مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در برگزاری جشنواره افزود: مدیریت بانوان در این رویداد نشان داد حضور آنان میتواند در سطح ملی نیز درخشان باشد.
معاون استاندار لرستان هم کاریکاتور را سنگری فرهنگی در برابر جنگ ترکیبی دشمن صهیونیستی آمریکایی دانست و تأکید کرد: در کاریکاتور بدون نیاز به کلمات میتوان پیام واحدی در سراسر جهان منتقل کرد ،به گونهای که این پیام میتواند از خرمآباد تا غزه و از تهران تا بیروت منتقل شود.
سعید پورعلی گفت:هنر کاریکاتور مانند فریاد و سلاحی برنده است که میتواند نقاب از چهره ظالمان بردارد و حقیقت را در قالب خط و رنگ ساده؛ اما عمیق به دلها بنشاند..
وی یاد و نام ناجی العلی کاریکاتوریست شهید فلسطینی را گرامی داشت و بیان کرد: آثار برگزیده جشنواره ای ایران ادامه همان سنت روشنگر است که چهره واقعی دشمن را رسوا میکند و روایت درست مقاومت را به جهان مخابره میسازد.
پورعلی با قدردانی از مردم لرستان برای میزبانی شایسته این جشنواره گفت: لرستان همواره در خط مقدم دفاع از میهن بوده و امروز هم با فرهنگ و مهماننوازی نشان داد که خانه همدلی و مقاومت است.
معاون استاندار افزود: جشنواره ای ایران تنها نمایشگاه آثار نیست؛ بیانیهای است که به جهان اعلام میکند ملت ایران علاوه بر پاسخ نظامی، با زبان هنر به هر حمله ناجوانمردانهای پاسخ خواهد داد.