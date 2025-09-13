به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، علوی افزود: در این رقابت‌ها ۱۵ شرکت کننده در رشته‌های مهارتی شامل پیرایش مردانه، جوشکاری، فناوری خودرو، فناوری طراحی گرافیک، فناوری مد (خیاطی زنانه)، قنادی و شیرینی پزی و نقاشی و دکوراسیون داخلی به رقابت می پردازند.

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای کردستان اظهار کرد: مرحله کشوری بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت به میزبانی استان اصفهان ۲۳ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.