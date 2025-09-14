به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، آقابابائی گفت:نام نویسی در مقاطع کارشناسی تا ۲۴ مرداد ادامه دارد و متقاضیان برای ثبت نام به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

وی گفت : مرکز هلال احمر در این استان مدتی غیرفعال بود، اما فعالیت آن از مهرماه در دو رشته کاردانی «امداد و سوانح» و «مددکاری اجتماعی و خانواده» و رشته کارشناسی «مدیریت عملیات امداد و نجات» با ظرفیت ۱۰۵نفر آغاز خواهد شد.