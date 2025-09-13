تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال پسران ایران در دیداری دوستانه، مقابل اردن میزبان مسابقات قهرمانی آسیا به پیروزی رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان کشورمان در این بازی دوستانه توانستند ۲۴ - ۳۸ به پیروزی برسند تا با انگیزه بیشتری آماده مسابقات قهرمانی آسیا شوند.

محمدحسین کمالی، مهدی احمدی، رضا خادمی، عرشیا جاویدی، محمدرضا همتی، علی غیور، امیرحسین نیک اقبال، محسن هادی‌زاده، مهرشاد منصوری، آرین خالقی، محمدپویا پروهان، حسن جودکی، محمدکشاورز، دانیال میرحسینی، شایان سوسنی، صالح حسه‌زاده، محمدابراهیم خانلری و فرشاد نوروزپور ترکیب تیم ملی هندبال کشورمان را در مسابقات قهرمانی آسیا تشکیل می‌دهند.

تیم هندبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با تیم‌های کره‌جنوبی، سوریه و مالدیو همگروه است که در نخستین دیدار خود از ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه، ۲۴ شهریور، مقابل مالدیو به میدان می‌رود.

دیدار تیم هندبال ایران با سوریه ۲۵ شهریور برگزار می‌شود و ملی‌پوشان هندبال ایران در آخرین و مهمترین مسابقه مرحله گروهی ۲۶ شهریور باید به مصاف کره‌جنوبی بروند.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور آغاز می‌شود و تا ۳ مهر ادامه دارد.

دو تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی را کسب می‌کنند.