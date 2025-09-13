عراقچی:
جلسه با کمیسیون امنیت ملی بسیار خوب و سازنده بود
وزیر امور خارجه با اشاره به نشست فوق العاده کمیسیون امنیت ملی درباره توافق جدید ایران با آژانس، گفت: طرح سوالات و دغدغهها در خصوص توافق اخیر میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناشی از حق نظارتی آنها است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به نشست فوق العاده امروز (شنبه ۲۲ شهریور ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: ارتباط خیلی نزدیک و خوب بین دستگاه دیپلماسی و نمایندگان مجلس وجود دارد و در طول یک سال گذشته به طور مرتب این تعامل بین ما برقرار بوده و در حوزههای مختلف سیاست خارجی با همدیگر صحبت کرده و تبادل نظر داشتهایم.
وی اظهار کرد: امروز هم بحث بسیار مبسوطی در خصوص توافق اخیر بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی با نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی داشتیم؛ در این راستا نمایندگان سوالات متعددی بیان و دغدغه هایشان را مطرح کردند.
عراقچی افزود: این نشست و طرح سوالات ناشی از حق نظارتی نمایندگان است که باید انجام شود و به عبارتی مبتنی بر وظیفهای است که در قبال مردم ایران دارند. ما هم وظیفه داریم که به عنوان دولت و مجری، پاسخگو باشیم لذا باید گفت که بحثهای خیلی خوب و سوالات متعدد مطرح شد؛ در این راستا توضیحات لازم را ارائه کردم.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: در خصوص بعضی از دغدغهها با نمایندگان مردم همفکری کردیم تا اینکه ادامه مسیر چگونه و بهتر طی شود و یا اینکه چگونه ترفندهای دشمنان در حوزههای سیاسی، بین المللی و دیپلماتیک که علیه مردم ما انجام میشود را خنثی کنیم. در واقع موضوعات در راستای چگونگی تامین منافع کشور مطرح و درباره آنها همفکری شد.