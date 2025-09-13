تیم فوتبال ذوب آهن در دیداری خانگی مقابل مس رفسنجان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ تیم‌های فوتبال ذوب آهن و مس رفسنجان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر امروز شنبه ۲۲ شهریور و از ساعت ۱۸ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و با قضاوت مرتضی منصوریان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان حدادی فر خاتمه یافت.

گل اول ذوب آهن را جنان زایموویچ در دقیقه ۳۴ به ثمر رساند و در دقیقه ۶۷ هم گل دوم با یک پنالتی به نتیجه رسید

با کسب این نتیجه ذوب آهن ۴ امتیازی شد و مس رفسنجان یک امتیازی باقی ماند.