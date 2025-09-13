

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۲ از سد نورالدین نوروزاف از آذربایجان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این با نتیجه ۸ بر ۴ کمیل کریموف از اوکراین را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. جوان در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ ا سد کوم هیوک کیم از کره شمالی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال به مصاف زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه می‌رود.