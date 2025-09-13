مهدی طارمی، مهاجم ملی‌پوش کشورمان در اولین دیدار برای المپیاکوس در سوپرلیگ یونان دو گل به ثمر رساند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دیدار‌های هفته سوم سوپر لیگ یونان تیم فوتبال المپیاکوس که مهدی طارمی را در اختیار دارد امشب شنبه (۲۱ شهریور) ۵ بر صفر پانسریاکوس را شکست داد.

مهدی طارمی که در دقیقه ۶۹ به عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمد علاوه بر گرفتن یک پنالتی موفق به گلزنی شد و دو بار دروازه حریف را در دقایق ۸۸ و ۹۳ باز کرد تا شروع خوبی در لیگ یونان داشته باشد.

البته پنالتی که طارمی گرفت توسط هم‌تیمی‌اش از دست رفت و دروازه‌بان آن را مهار کرد.