

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید اخباری، سرمربی تیم فوتبال چادرملو پس از دیدار با ملوان در نشست خبری گفت: جا دارد از تماشاگران عزیزمان که از شهر اردکان، یزد و سایر شهر‌ها برای حمایت از بچه‌ها آمده بودند و آنها را تشویق کردند، تقدیر و تشکر کنم. به هر حال نتوانستیم برنده این بازی باشیم، مخصوصاً با توجه به اینکه از امتیاز میزبانی هم محروم هستیم. فکر می‌کنم ابتدای بازی خیلی خوب ظاهر شدیم و روی یک حرکت تاکتیکی می‌توانستیم به گل برسیم. در ۱۰ دقیقه اول دو موقعیت خیلی خوب داشتیم که از دست رفت. در دیدار با تیم‌هایی که از نظر سطح نزدیک به هم هستند، استفاده از تک موقعیت‌ها اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: در کل جریان بازی تا قبل از ۱۰ نفره شدن ملوان شرایط عادی بود، اما همه چیز تحت شعاع آن اخراج قرار گرفت. در نیمه دوم، استراتژی ملوان این بود که با توجه به یک یار کمتر، مناطق دفاعی را ببندند و چشم به ضدحملات داشته باشند. طبیعی بود که ما باید ریسک کنیم، به همین دلیل تغییر سیستم دادیم تا به گل برسیم. فرصت‌های خوبی هم ایجاد کردیم، اما موفق نشدیم از آنها استفاده کنیم. امیدوارم بتوانیم ریکاوری خوبی داشته باشیم تا برای بازی بعدی آماده شویم.

سرمربی چادرملو درباره داوری این دیدار تصریح کرد: من ترجیح می‌دهم در طول فصل درباره داوری صحبت نکنم.

اخباری ادامه داد: همه دیدند که بار‌ها جریان بازی متوقف شد و فیلم مسابقه هم موجود است. در این دوره و زمانه که هزاران دوربین، اپلیکیشن و سایت‌های معتبر وجود دارد، بهتر است منصفانه نگاه کنیم. به هر حال یک امتیاز برای آنها مهم بود که خارج از خانه گرفتند و مبارکشان باشد.

سرمربی چادرملو گفت: این بازی تمام شد و صحبت‌های الان من هیچ اتفاق مثبتی نه برای ما و نه برای دیگری ایجاد نمی‌کند. فقط باید به هر دو تیم خسته نباشید بگویم و امیدوارم بتوانیم هفته آینده آماده شویم. نمی‌دانم دقیقاً کجا میزبان خواهیم بود یا زمین خودمان آماده می‌شود یا خیر. همان‌طور که می‌دانید اگر این بازی در استان یزد برگزار می‌شد، بیش از ۱۲ تا ۱۳ هزار تماشاگر یزدی می‌توانستند از ما حمایت کنند. متأسفانه فعلاً از این نعمت محروم هستیم. امیدوارم زودتر شرایط فراهم شود.