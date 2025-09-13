سامانه جدید کارت هوشمند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با هدف افزایش امنیت و سهولت خدمات‌رسانی، رونمایی شد. این سامانه با امکان ارتباط امن با پنجره ملی خدمات هوشمند، برای ۸۰۰ هزار راننده و ۸۰۰ هزار ناوگان حمل‌ونقل عمومی کارتابل اختصاصی فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، در مراسم رونمایی از این سامانه، بر اهمیت ارتقاء ارتباط امن و پایدار با پنجره ملی خدمات هوشمند و درگاه ملی مجوزها تأکید کرد.

عارف رومینا افزود که این سامانه با بهبود زیرساخت‌ها و افزایش عملکرد، گام مهمی در جهت هوشمندسازی خدمات حمل و نقل جاده‌ای برای رانندگان و مالکان ناوگان برداشته است.

با راه‌اندازی این سامانه نوین، مشخصات ۸۰۰ هزار ناوگان حمل و نقل عمومی و ۸۰۰ هزار راننده ثبت شده است. رانندگان و مالکان می‌توانند به سادگی و تنها با استفاده از کد ملی خود در این سامانه ثبت‌نام کرده و کارتابل اختصاصی دریافت کنند.

از ویژگی‌های برجسته این سامانه می‌توان به امکان فرایند محور بودن تمام درخواست‌ها، نمایش چرخه فرآیندی و تعریف نام کاربری برای تمامی کاربران سازمانی و غیرسازمانی اشاره کرد. آقای رومینا همچنین اعلام کرد که تمامی رانندگان و مالکان جدیدالورود برای دریافت هرگونه خدمات، ملزم به ثبت‌نام در سامانه نوین کارت هوشمند هستند.