طی حکمی از سوی استاندار آذربایجان‌غربی، صلاح کردستانی به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه مهاباد معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، طی مراسمی با حضور محمدصادق امیرعشایری فرماندار ویژه شهرستان مهاباد، صلاح کردستانی با حکم رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه مهاباد منصوب شد.

کردستانی متولد سال ۱۳۵۵ و دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی است. وی بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت در حوزه‌های مدیریتی و اجرایی دارد و پیش‌تر از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ سرپرستی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مهاباد را بر عهده داشت.

او همچنین به مدت هشت سال رئیس اداره عمران و برنامه‌ریزی فرمانداری مهاباد، چهار سال شهردار مهاباد، چهار سال شهردار سردشت و حدود دو سال و نیم بخشدار مرکزی مهاباد بوده است.