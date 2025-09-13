قطعی گاز در برخی مناطق شهرستان بویراحمد
فردا گاز برخی مناطق شهرستان بویراحمد قطع می شود.
به اطلاع شهروندان محترم در شهرستان بویراحمد میرساند جهت تعمیرات شبکه گاز رسانی، گاز مناطق اکبر آباد، سروک، نجف آباد، تل خسرو، خلف آباد، بازرنگ، نره گاه در شهرستان بویراحمد در روز یک شنبه مورخه۱۴۰۴/۰۶/۲۳از ساعت ۸:۰۰ صبح به مدت ۱۰ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع خواهد شد.
لذا خواهشمند است در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نمایند و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط مامورین این شرکت از دستکاری سیستمهای خود خودداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۱۹۴ تماس حاصل فرمایند.