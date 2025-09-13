به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در اطلاعیه شرکت گاز استان آمده است.

به اطلاع شهروندان محترم در شهرستان بویراحمد می‌رساند جهت تعمیرات شبکه گاز رسانی، گاز مناطق اکبر آباد، سروک، نجف آباد، تل خسرو، خلف آباد، بازرنگ، نره گاه در شهرستان بویراحمد در روز یک شنبه مورخه۱۴۰۴/۰۶/۲۳از ساعت ۸:۰۰ صبح به مدت ۱۰ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع خواهد شد.