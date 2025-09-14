دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از هفتمین نمایشگاه پوشاک ایرانی ـ اسلامی هدی بر ضرورت حمایت از صنعت پوشاک ایرانی - اسلامی تاکید کرد‌.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قادر آشنا در حاشیه بازدید از این نمایشگاه ضمن قدردانی از انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب بعنوان برگزارکننده نمایشگاه هدی گفت: نمایشگاه هدی نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای طراحان و تولیدکنندگان داخلی است که با تکیه بر خلاقیت، توانسته‌اند محصولات متنوع و متناسب با ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی ارائه کنند. حمایت از چنین رویداد ‌ هایی گامی مهم در جهت ترویج فرهنگ پوشش ایرانی و تقویت اقتصاد فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: امروز صنعت پوشاک نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و پشتیبانی مؤثر است تا برند ‌ های داخلی بتوانند در عرصه رقابت ملی و بین‌المللی حضور پررنگ‌تری داشته باشند. همکاری میان نهاد ‌ های فرهنگی، مراکز علمی و بخش خصوصی می‌تواند به توسعه الگوسازی در حوزه مد ایرانی ـ اسلامی کمک شایانی کند. مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های حمایتی برای ورود محصولات ایرانی به بازار ‌ های منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: این نمایشگاه می‌تواند سکوی پرتابی برای معرفی توانمندی‌های طراحان کشور در عرصه بین‌المللی باشد و زمینه‌ساز دیپلماسی فرهنگی از طریق پوشاک ایرانی ـ اسلامی گردد.

آشنا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پوشاک ایرانی باید برگرفته از فرهنگ و هویت اصیل ایرانی باشد و در این حوزه باید تلاش کنیم که از هویتمان دفاع کنیم.