مدیر جهاد کشاورزی مهاباد اعلام کرد که حوادث طبیعی بیش از هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی شهرستان خسارت وارد کرده و پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تن سیب و ۶۵ هزار تن گندم تولید شود.

خسارت هزار و ۲۳۰ میلیارد تومانی حوادث طبیعی به بخش کشاورزی مهاباد

خسارت هزار و ۲۳۰ میلیارد تومانی حوادث طبیعی به بخش کشاورزی مهاباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، بایزید حسن‌پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد در جلسه شورای بخش کشاورزی گزارشی از وضعیت تولیدات و چالش‌های این بخش ارائه کرد.

وی با اشاره به خسارات پیش‌بینی‌شده ناشی از حوادث طبیعی گفت: میزان این خسارت‌ها بیش از هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

به گفته حسن‌پور، پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تن سیب، ۱۵ هزار تن انگور، سه هزار تن گوجه‌فرنگی، چهار هزار تن نخود و ۶۵ هزار تن گندم در شهرستان تولید شود.

حسن‌پور افزود: از مجموع گندم تولیدی، تاکنون سه هزار و ۵۹۳ تن توسط دولت خریداری شده، سه هزار و ۸۵ تن به صورت توافقی در کارخانه‌ها به فروش رفته و دو هزار و ۱۰ تن نیز برای بذر خریداری شده است؛ ضمن اینکه بیش از ۹۰ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است.

وی همچنین از کشت ۲۲۰۰ هکتار چغندر قند در مهاباد خبر داد و گفت: این میزان بیش از الگوی مصوب ۱۴۹۱ هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد با انتقاد از عملکرد برخی کارخانه‌ها اظهار داشت: تنها کارخانه مهاباد به الگوی کشت پایبند بوده، در حالی که دو کارخانه دیگر بیش از ظرفیت خود قرارداد بسته‌اند.

حسن‌پور در ادامه با اشاره به بحران کم‌آبی از کشاورزان خواست بر اساس توصیه‌های پژوهشی، زمان کشت خود را به نیمه نخست آبان‌ماه موکول کنند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.