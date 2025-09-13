پخش زنده
مسابفات شطرنج استانی با حضور ۶۰ شطرنج باز لرستانی در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس اداره ورزش و جوانان دورود گفت:یک دوره مسابفات شطرنج استانی با حضور ۶۰ نفر از ورزشکاران شطرنج باز استان به میزبانی شهرستان دورود برگزار شد.
صحرایی افزود: این مسابفات با هدف ارتقای سطح کیفی و شناسایی ورزشکاران برای شرکت در رقابتهای استانی و کشوری و بین المللی برگزار شد.
حمید گودرزی. رئیس هیئت شطرنج استان هم با اشاره به رده ی یازدهم لرستان در رشته شطرنج گفت:۱۲ نفر رده های سنی از ورزشکاران لرستان برای مسابقات کشوری در شهرهای مشهد مقدس، تبریز ،قزوین و. قم اعزام میشوند.