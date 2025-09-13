درخشش هنرمند تنکابنی در آسیا؛
نعیم صالحی محبوبترین بازیگر مرد جشنواره فیلم کامبوج شد
نعیم صالحی، بازیگر و هنرمند اهل تنکابن، در سومین جشنواره فیلمهای بلند آسیایی کامبوج عنوان محبوبترین بازیگر مرد را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران
، نعیم صالحی، بازیگر و مدرس تئاتر اهل تنکابن، در سومین جشنواره فیلمهای بلند آسیایی کامبوج که در شهر پنوم پن برگزار شد، جایزه محبوبترین بازیگر مرد را به همراه تندیس طلایی و لوح تقدیر دریافت کرد.
این جایزه برای نقشآفرینی او در فیلم "به باد هم بگو" به کارگردانی سینا خانی اهدا شد که نخستین تجربه سینمایی بلند صالحی محسوب میگردد.
در این جشنواره که طی روزهای اخیر برگزار شد، حدود ۳۰ فیلم از کشورهای مختلف از جمله چین، هند، قزاقستان، مالزی، اندونزی و ویتنام حضور داشتند.
از ایران علاوه بر فیلم "به باد هم بگو"، فیلم "بی سر و صدا" ساخته مجیدرضا مصطفوی نیز در بخش مسابقه شرکت کرده بود.