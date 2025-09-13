مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: برای کمک به دانشآموزان نیازمند، هزار و ۳۰۰ بسته تحصیلی به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان توزیع و ۷۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجتالاسلام ابراهیم حیدری جناسمی در همایش "یاوران وقف" که در آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری برگزار شد و با حضور مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف کشور همراه بود با اشاره به گزارش عملکرد یکساله این اداره کل، اظهار کرد: در یک سال گذشته، ۱۰۷ میلیارد تومان برای اجرای نیتهای موقوفات در حوزههای خیریه، اجتماعی و بقاع متبرکه هزینه شده است، همچنین ۵۸ میلیارد تومان به طرحهای مناسبتی همچون ضیافت الهی و شمیم حسینی اختصاص یافت.
وی افزود: برای کمک به دانشآموزان نیازمند، هزار و ۳۰۰ پک تحصیلی به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان توزیع شد و ۷۰ سری جهیزیه به ارزش ۲ میلیارد تومان به نوعروسان نیازمند اهدا شده است. در طرح قرار دوازدهم نیز ۲هزار و ۴۰۰بسته به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان توزیع شده است.
حجتالاسلام حیدری جناسمی با تأکید بر توسعه اقتصادی موقوفات تاکید کرد: علاوه بر ۵۲ میلیارد تومان هزینه برای پروژههای عمرانی امامزادگان، ۶۲ پروژه سرمایهگذاری با مساحت ۱۷۸ هزار متر مربع و اعتبار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به مرحله اجرا رسیده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از اختصاص ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای ۶۲ پروژه سرمایهگذاری در موقوفات استان خبر و ادامه داد: در بخش کشاورزی، ۲۵۰ پروژه و در بخش باغداری، ۵۳ پروژه برای تولید محصولاتی همچون پرتقال، کیوی، گردو و برنج به اجرا درآمده که پیشبینی درآمدی بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان از باغها را داریم.
این مسئول به اقدامات حقوقی انجامشده اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر، هزار و ۱۶۶ سند مالکیت برای ۳۸،۴۶۰ هکتار از موقوفات اخذ شده و ۲هزار و ۲۱۰ پرونده حقوقی در محاکم قضائی تعیین تکلیف شده است.