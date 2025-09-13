مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه با اعلام اینکه ۲۷ هزار امین موقوفه از میان نخبگان را برای اداره موقوفات به مردم سپرده است، گفت: واقفان با نیتهای الهی، نام خود را در طول تاریخ جاودانه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجتالاسلام نوروزپور مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه در همایش یاوران وقف استان مازندران با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی، بسیاری از موقوفات توسط قوانینی مانند قانون اصلاحات ارضی و اقدامات رژیم پهلوی از بین رفتند، گفت: امام خمینی (ره) با دوراندیشی، دستور دادند موقوفات به وضعیت اصلی خود بازگردند و به نیت واقفان عمل شود.
وی با بیان اینکه وقف نه قابل خرید و فروش است و نه قابل بخشش، به خاطرهای از نامهای در اوایل جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: درخواستی به امام (ره) رسیده بود مبنی بر اینکه برای کمک به جبههها نیاز به پول داریم تا تفنگ بخریم. امام خمینی (ره) در پاسخ فرمودند که به نیت واقف عمل کنید. اگر نیت واقف خرید تفنگ است، بخرید؛ اما اگر نیت واقف رسیدگی به یتیمان است، نمیتوانید با آن پول تفنگ بخرید، این نشان میدهد که در سختترین شرایط جنگ نیز، عمل به نیت واقف اولویت داشت.
حجت الاسلام نوروزپور همچنین به سخنانی از رهبر معظم انقلاب اشاره و تصریح کرد: ایشان خطاب به ما فرمودند که اگر ببینند ما نسبت به موقوفات عمل امینانه داریم، واقفان جدیدی نیز به میدان خواهند آمد، خدا را شکر که اقدامات خوبی در سالهای اخیر در سازمان اوقاف و در استان مازندران انجام شده است.
مدیرکل بقاع متبرکه از اقدامات ویژه اوقاف مازندران در حوزه خدمات پزشکی به بیماران سرطانی تقدیر و اظهار کرد: در مازندران شاهد ورود اوقاف به حوزه درمان بیماران سرطانی و خرید تجهیزات لازم برای بیمارستانها هستیم که نمونههای آن در کشور انگشتشمار است، این کار بزرگی است.
این مسئول در ادامه با بیان اینکه همه ما روزی از دنیا میرویم، به جاودانگی نام واقفان اشاره کرد و گفت: همانطور که پیامبر اسلام (ص) فرمودند، وقف صدقه جاریه است و انسان را در طول تاریخ جاودانه میکند، برخی موقوفات ۱۵۰ سال پیش هنوز هم فعال هستند و به ایتام خدمات میدهند. واقفان این موقوفات هرچند از دنیا رفتهاند، اما نامشان زنده است.
وی ضمن تشکر از هیئت امنا و خادمان بقاع متبرکه، تأکید کرد: اداره موقوفات و بقاع متبرکه در کشور با مشارکت مردم و با حضور حدود ۵۰ هزار نفر از اعضای هیئت امنا و خادمان افتخاری انجام میشود.
حجت الاسلام نوروزپور افزود: سازمان اوقاف در اقدامی هوشمندانه، ۲۷ هزار امین موقوفه از میان نخبگان را برای اداره موقوفات به مردم سپرده است، ما امسال نزدیک به ۳هزار مراسم و همایش در تجلیل از واقفان و خیرین در سراسر کشور برگزار خواهیم کرد.