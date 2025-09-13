

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یحیی گل محمدی پس از تساوی فولاد خوزستان مقابل پرسپولیس و کسب نخستین امتیاز فصل تیمش در نشست خبری اظهار داشت: بازی برای ما مهم بود، چرا که در دو دیدار قبلی نتوانسته بودیم هم گلی بزنیم و هم امتیاز بگیریم. فشار بازی روی بازیکنان خیلی زیاد بود. در نیمه اول، تحت تأثیر قرار گرفته بودیم. فکر کنم هر دو مربی از شرایط بازی در نیمه نخست راضی نبودند. بازیکنان در زمانی که توپ داشتند، اشتباهات زیادی انجام دادند بازی حالت بسکتبالی شده بود. مثل بازی با ملوان انزلی شرایط تکرار شد و گل خوردیم، اما در نیمه دوم بازیکنان با ذهنیتی بهتر و شجاعانه‌تر بازی کردند که مبتنی بر حفظ توپ و بازیسازی از عقب بود.

وی در ادامه افزود: در نیمه دوم شجاع و نترس بازی کردیم. در مجموع در ایجاد موقعیت بازی خوبی بود. هواداران شاهد بازی خوبی بودند. از بازیکنانم به خاطر بازی شجاعانه‌شان تشکر می‌کنم. قبل از بازی کارت بازی یکی از بازیکنان به مشکل خورد و در لحظه آخر ترکیب ما تغییر کرد که این موضوع در روند بازی‌مان در نیمه نخست بی‌تأثیر نبود.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان همچنین یادآور شد: گلی که در نیمه نخست خوردیم به دلیل پاس‌های اشتباه خودمان بود. زمانی که توپ را در اختیار داشتیم به حریف موقعیت دادیم. در این بخش برعکس نیمه دوم ضعیف کار کردیم. ما در نیمه دوم توانستیم پاس‌های بیشتری بدهیم و از فضا‌ها استفاده کنیم و به گل برسیم.

گل‌محمدی در مورد علت بازی نکردن سینا مریدی در ترکیب فولاد خوزستان تصریح کرد: براساس تمرینی که در ۱۰ روز گذشته انجام داده بودیم مریدی در ترکیب ما قرار داشت، ولی لحظه آخر گفتند نمی‌تواند بازی کند. برای چنین تیمی نباید این اتفاق بیفتد. این مسئله جای تأمل دارد و باید رسیدگی شود. فکر می‌کنم تاریخ مجوز بازی او به لحاظ بحث تحصیل به پایان رسیده بود.

وی راجع به عملکرد وحید امیری نیز گفت: نخستین بازی امیری برای فولاد برابر تیم سابقش بود و کار سختی داشت. رفته رفته شرایط امیری بهتر می‌شود. با وجود اینکه امیری تمرینات تیمی زیادی با فولاد نداشت، ولی حضورش انگیزه زیادی به بازیکنان ما به خصوص نفرات جوان‌مان داده است.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در واکنش به سؤالی مبنی بر بازی کردن استقلال خوزستان در ورزشگاه اختصاصی فولاد گفت: طبق صحبت‌هایی که انجام شده است، ظاهراً همین یک بازی بود که در این ورزشگاه بازی کردند و فکر کنم سایر بازی‌های خانگی‌شان در تهران برگزار شود.

گل‌محمدی درباره بازی کردن ساسان انصاری در خط دفاع خاطر نشان کرد: ساسان بازیکن باتجربه‌ای بوده و بازی‌های بزرگ زیادی دیده است. ما یک مصدوم در پستی که امروز انصاری در آن بازی کرد، داشتیم. با توجه به نوع بازی بیفوما و اورونوف که بازیکنان سرعتی و تکنیکی هستند، از انصاری در این پست استفاده کردیم. انصاری به لحاظ دفاعی بازیکن مسئولیت‌پذیری است و در خیلی از دقایق مسابقه خوب بازی کرد و اگر بخواهم یک بازیکن برتر را نام ببرم انصاری خواهد بود.