پنجمین جشنواره موسیقی کیش با محوریت بانوان نواحی ایران آبان امسال برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دبیر هنری جشنواره نواحی بانوان کیش، گفت: هر سال جشنوارهها با نظر شورای سیاستگذاری برای جلوگیری از رویداد موازی با دیگر جشنوارهها باز تعریف میشوند.
او افزود: درخشش رنگینکمان اقوام موسیقی را امسال در این رویداد شاهد خواهیم بود و با بهرهگیری از ظرفیتهای کیش، تعالی اندیشه اسلامی ایرانی، سبک زندگی ایرانی را میبینیم.
هادی با بیان اینکه پوستر جشنواره با نگاهی به نگین خلیجفارس طراحی شده، گفت: در این پوستر نمایشی از زیبایی ساحل ایران و کیش دیده میشود. او افزود: سازی که به عنوان نماد در این پوستر نمایش داده شده، هارپ یا ساز چنگ است که از مشهورترین سازهای سنتی و تاریخی است.
او با اشاره به اهداف جشنواره که احیای سنتها با محوریت بانوان نواحی ایران است، گفت: از جمله اهداف جشنواره، بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در جهت تقویت هویت ایرانی، تعالی هنر و اندیشه ایرانی اسلامی، نمایش جلوههای جذاب از فرهنگ، سبک زندگی، تمدن و جغرافیای سرزمین مقدس است.
هادی خاطرنشان کرد: جشنواره ۱۹ آبان برگزار میشود.
او افزود: شکل اجرای قانونی و رقابتی و بدون محدودیت سنی خواهد بود.
تجلیل از مقام یکی از بانوان موسیقی ایران و یکی دیگر از بانوان موسیقی نواحی را در این جشنواره خواهیم داشت.
دبیر هنری جشنواره، تصریح کرد: در ترکیب اجراها به صورتی عمل خواهیم کرد که مغایر با قوانین سرزمین اصلی نباشد و گروهها با قوت برنامههای خودشان را اجرا کنند.
هادی تصریح کرد: کنسرت ویژه بانوان نیز در جشنواره خواهیم داشت.
نشست خبری و رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره موسیقی کیش با عنوان جشنواره نواحی موسیقی بانوان ایران، بعدازظهر امروز شنبه ۲۲ شهریور در خانه موسیقی برگزار شد.