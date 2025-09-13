رئیس اداره امور زنان کیش، گفت: در حال رایزنی برای حل مشکلات صدور مجوز و ارائه تسهیلات اشتغال آفرینی بانوان فعال در حوزه های مشاغل خرد و خانگی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زهرا حسین زاده، گفت: ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی برای بانوان با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در حوزه‌های، اقتصادی، کسب و کار‌های خرد وکلان، کار آفرینی و مشاغل خانگی از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های اداره امور زنان و خانواده سازمان منطقه آزاد کیش است.

او با اشاره به جمع آوری اطلاعات بانوان در درگاه ملی مجوز‌ها و ساماندهی مشاغل خانگی، گفت: دریافت مجوز‌های فعالیت‌های اقتصادی، تسهیلات کارآفرینی و مشاغل خانگی و دریافت تسهیلات مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در کیش با مشکلاتی برای بانوان همراه بود.

رئیس اداره امور زنان کیش، گفت: با هدف تسهیل فرایند دریافت تسهیلات، اقدامات، رایزنی و مکاتباتی با وزارت تعاون و ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط انجام شده و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک با رفع مشکلات، صدور مجوز‌ها و ارائه تسهیلات اشتغال زایی برای بانوان فعال در حوزه‌های مشاغل خرد و خانگی برطرف شود.

زهرا حسین زاده، خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد کیش در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه کسب وکار‌های خرد و خانگی ویژه بانوان، تسهیلات مناسبی را در نظر گرفته است و کسب و کار‌های موفقی که دارای شاخصه‌های زمانی و کیفی مناسبی هستند می‌توانند از آن بهره مند شوند.

رئیس اداره امور زنان کیش با اشاره به مشکلات بانوان تجار و بازرگان کیش در حوزه‌های مختلف گمرکی، صادرات و واردات، گفت: مشکلات حوزه بانوان در این بخش ها بررسی شده و با رفع مشکلات موجود شرایط واردات و صادرات برای بانوان بازرگان کیش فراهم شد.

زهرا حسن زاده با اشاره به اینکه اداره امور زنان و خانواده منطقه آزاد کیش به عنوان یکی از متولیان حمایتی بانوان در راستای رفع مشکلات و موانع موجود و توسعه کسب و کار‌ها، حامی بانوان کیش است، افزود: از تمامی دست اندرکاران حوزه بانوان دعوت می‌کنیم تجربه‌های ارزشمند خود را با مسئولان این اداره درمیان بگذارند.