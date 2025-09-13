بانوان کاراته‌کای کیش در مسابقات کشوری سبک شوتوکان Isska در رده‌های نونهالان، نوجوانان و جوانان، ۱۱ نشان کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک شوتوکان Isska با حضور هزار و صد ورزشکار به میزبانی شیراز برگزار شد.

ثنا بیات، نشان طلا در بخش کاتا و نقره در کومیته رده سنی نونهالان الف، وزن منهای ۳۳ کیلوگرم و شاینا حسن‌زاده، نشان نقره بخش کاتا و برنز کومیته رده سنی نونهالان ب، وزن مثبت ۴۵ کیلوگرم را کسب کردند.

شیدا ولی‌زاده وزن منهای ۵۴ کیلوگرم، فاطمه صادق‌پور وزن منهای ۴۲ رده سنی نوجوانان نشان نقره بخش کومیته را کسب کردند.

فریماه ربیعی در وزن منهای ۴۷ و رونیکا پوربهلول به ترتیب در کومیته و کاتا نشان طلای رقابت‌های رده سنی نوجوانان را کسب کردند.

طرلان مجمع در وزن مثبت ۵۹ بخش کومیته نشان نقره و ستایش بیات در وزن منهای ۵۳ نشان نقره کومیته و برنز کاتا را در این دوره از مسابقات در رده سنی جوانان کسب کردند.

هاجر راستگو به‌عنوان مربی و صدیقه بیات و یسنا مظاهری نیز سرپرست و کمک‌مربی در این رقابت‌ها کاراته کا‌های کیش را هدایت کردند.

افشان علیزاده از کیش، قضاوت بخشی از رقابت‌ها را برعهده داشت.