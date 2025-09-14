مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تامین و توزیع کودهای یارانه ای در استان خبر داد.

تامین و توزیع نهاده‌های کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسن مهدوی با اشاره به تامین ۵۰ درصدی سهمیه ۲۱ هزار و ۶۰۰ تنی کود‌های شیمیایی یارانه‌ای، از افزایش ۱۲ درصدی تامین کود نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی افزود: کشاورزان هرچه سریع‌تر با مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی، نسبت به دریافت حواله الکترونیکی و تهیه کود مورد نیاز خود اقدام کنند.

مهدوی با بیان اینکه کود اوره پر مصرف‌ترین کود در محصولات کشاورزی است افزود: ۴۴ درصد قیمت این کود توسط کشاورز و ۵۶ درصد با یارانه دولتی عرضه می‌شود.

وی افزود: کود‌های فسفاته و پتاسه نیز به اندازه کافی تامین شده و موجودی انبار‌ها پاسخگوی نیاز کشاورزان است.