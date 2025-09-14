پخش زنده
۶ کدرشتهمحل جدید به رشتههای دانشگاه علمی کاربردی چهارمحال و بختیاری افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس دانشگاه علمی کاربردی چهارمحال و بختیاری گفت: این کدرشتهمحلهای جدید شامل کاردانی کنترل کیفیت مواد غذایی، کارشناسی موسیقی کلاسیک، مهندسی عمران با گرایش ساختمانسازی، کارشناس حرفهای روابطعمومی با گرایش رسانه، کاردانی مددکاری اجتماعی با گرایش اورژانس اجتماعی و کارشناسی مددکاری اجتماعی با گرایش خانواده است.
غلامرضا آقابابایی با اشاره به آغاز پذیرش رشتههای کاردانی دانشگاه علمی کاربردی از ۱۷ شهریورماه جاری افزود: نامنویسی در مقطع کاردانی تا فردا یکشنبه ۲۳ شهریورماه و در مقطع کارشناسی تا ۲۴ شهریورماه جاری ادامه دارد.
وی افزود: ۴ هزار و ۲۵۰ دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.