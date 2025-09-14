پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: قاچاق گسترده سوخت از طریق کارت سوخت یک خودروی توقیفی در بروجن شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار امجدیان گفت:مأموران انتظامی با بررسی سامانههای هوشمند دریافتند که در مدتزمان توقیف این خودرو، بدون هیچگونه تردد یا فعالیت، با استفاده از سهمیه کارت هوشمند سوخت خودرو، مقدار ۹ هزار و ۸۷۵ لیتر گازوئیل در نقاط مختلف سوختگیری شده است.
وی افزود:دراینرابطه یک متهم شناسایی و دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده، برای گذراندن مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.