به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار امجدیان گفت:مأموران انتظامی با بررسی سامانه‌های هوشمند دریافتند که در مدت‌زمان توقیف این خودرو، بدون هیچ‌گونه تردد یا فعالیت، با استفاده از سهمیه کارت هوشمند سوخت خودرو، مقدار ۹ هزار و ۸۷۵ لیتر گازوئیل در نقاط مختلف سوخت‌گیری شده است.

وی افزود:دراین‌رابطه یک متهم شناسایی و دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده، برای گذراندن مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.