تیم ملی والیبال بانوان ایران در دیداری تدارکاتی و دوستانه موفق به شکست تیم کمتر از ۱۸ سال دختر ایران شد تا فاتح نخستین دیدار از سه گانه دوستانه باشد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیگ ملتهای والیبال بانوان آسیای مرکزی (کاوا) و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی دو رویداد پیش روی تیم ملی والیبال بانوان ایران در سال ۱۴۰۴ است.
همچنین تیم کمتر از ۱۸ سال دختر ایران در چهارمین دوره بازیهای المپیک آسیایی نوجوانان در بحرین شرکت خواهد کرد.
دو تیم در سه دیدار تدارکاتی و دوستانه در سالن زنده یاد محمدرضا یزدانی خرم فدراسیون والیبال به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا خود را برای حضور در مسابقات پیش رو آماده کنند.
در نخستین بازی که شنبه ۲۲ شهریور برگزار شد تیم ملی بزرگسالان سه بر یک به پیروزی رسید. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، هدایت تیمهای ملی بانوان کشورمان بر عهده لی دو هی میباشد.
ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۱ به سود تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر ایران شد و در ستهای دوم تا چهارم نیز با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۳ به نفع تیم ملی بزرگسالان ایران شد تا این تیم در مجموع سه بر یک فاتح میدان شود.
ورود تماشاگران و علاقمندان زن والیبال برای تماشای این بازیها آزاد است و برنامه دیگر دیدارهای تدارکاتی و دوستانه تیمهای ملی بزرگسالان و کمتر از ۱۸ سال بانوان کشورمان به قرار زیر است:
دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۱۵ تا ۱۸
سهشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۵ تا ۱۸