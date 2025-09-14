پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای گیلان و مازندران، برای این استانها رگبار باران و وزش باد شدید پیشبینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان هواشناسی برای استانهای گیلان و مازندران هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.
در این استانها رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، کاهش دما، و خطر بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها پیش بینی شده است.
همچنین امروز در شمال آذربایجان غربی، برخی مناطق استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان و ارتفاعات البرز در استانهای زنجان، قزوین البرز، تهران، سمنان بارش پراکنده در استانهای گیلان و مازندران رگبارورعدوبرق و وزش باد شدید رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.