به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار همدان با اشاره به عملکرد سال جاری گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۱۳۳ حکم قضایی در زمینه مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز اجرا شده که این آمار در سال گذشته برابر ۵۹ مورد بوده است.

مجید درویشی گفت: شناسایی به موقع تخلفات و اقدام فوری برای جلوگیری از گسترش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز از اولویت‌های کاری به ویژه جهاد کشاورزی است.

او افزود: به همین منظور، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، دستور توقف عملیات، تشکیل پرونده و اجرای سریع احکام قضایی صادر خواهد شد.