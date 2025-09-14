پخش زنده
نقش اوقاف در اقتصاد استان باید واضح و پررنگ باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار فارس در همایش تجلیل از واقفان و خیران استان گفت: فارس بیشترین موقوفههای کشور را دارد و از لحاظ درآمدهای وقفی جز سه استان اول کشور است، اما این درآمدها تاثیر قابل توجهی در اقتصاد استان ندارد.
حسینعلی امیری با تاکید بر این که درآمدهای اوقاف باید سهم بسزایی در رفع نیازهای مختلف اقتصادی و اجتماعی فارس داشته باشد افزود: در درآمدهای اوقاف نحوه هزینه کرد باید شفاف باشد تا واقفان با اطمینان خاطر اموالشان را در اختیار اوقاف بگذارند.
در این همایش از واقفان، متولیان موقوفه ها، خادمان بقاع متبرکه و خیران برتر استان تجلیل شد.
هزار و ۴۰۰ بقعه و ۱۴ هزار اموال وقفی در فارس وجود دارد که معادل یک ششم اموال وقفی کشور است.