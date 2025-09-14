حاجیه خانم طباطبایی مادر شهیدان والامقام حسین و محمد رضایی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران همدان گفت:مرحومه حاجیه خانم طباطبایی مادر شهیدان حسین و محمد رضایی از شهدای استان همدان در دوران دفاع مقدس دیدار حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

مجید صفدریان افزود: پیکر آن مرحومه دوشنبه 24 شهریور ساعت ۹ صبح در باغ بهشت همدان به خاک سپرده می‌شود و همچنین مراسم ختم همان روز از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در مسجد امام حسین (ع) واقع در هنرستان خواهد بود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان گفت: شهید حسین رضایی در ۱۹ آذرماه ۱۳۴۱ در شهرستان همدان به دنیا آمد، پدرش نظامعلی و مادرش عذرا نام داشت، در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۶۲ در منطقه شرهانی به شهادت رسید.