به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ سعید یوسفی فعال، فرمانده انتظامی شهرستان مرکز استان اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اقدام به خودکشی پسر جوانی از روی یکی از پل‌های شهر اردبیل، بلافاصله مأموران انتظامی کلانتری ۱۷ وحدت جهت بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور سریع و اقدام به‌موقع مأموران کلانتری و با بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی، این جوان به حفظ آرامش دعوت و با راهنمایی‌های لازم و استفاده از تکنیک‌های روان‌شناختی توسط پلیس، از اقدام به خودکشی منصرف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل انگیزه این جوان از اقدام به خودکشی را مشکلات خانوادگی عنوان کرد و گفت: پس از تداوم اقدامات مشاوره‌ای، این جوان تحویل خانواده‌اش شد.

سرهنگ یوسفی فعال با اشاره به اینکه یأس و ناامیدی، نداشتن اعتمادبه‌نفس و مهارت‌های زندگی در مواجهه با مشکلات و عدم بهره‌گیری از مشاوره برای حل معضلات روحی ممکن است در نهایت به اقدامات این چنینی ختم شود، تصریح کرد: پلیس‌های مشاور در تمامی مقر‌های انتظامی، آماده ارائه هرگونه خدمات روان‌شناختی به شهروندان برای کمک به رفع مشکلات شخصی و خانوادگی آنان هستند.