به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس از پیشبینی برداشت ۱۰۰۰ تن گردو از ۴۰۰ هکتار باغ در این شهرستان خبر داد. این میزان برداشت، نویدبخش رونق اقتصادی برای باغداران منطقه و گامی مهم در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی است.
درزی نیا افزود: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و تلاش باغداران، پیشبینی میشود امسال از هر هکتار باغ گردو در شهرستان چالوس، بهطور متوسط ۲.۵ تن محصول برداشت شود. این میزان عملکرد، نشاندهنده کیفیت بالای گردوی تولیدی در این منطقه است.
وی با اشاره به سطح زیر کشت ۴۰۰ هکتاری باغات گردو در چالوس، اظهار داشت: انتظار میرود در مجموع، میزان برداشت گردو از این باغات به ۱۰۰۰ تن برسد که در مقایسه با سالهای گذشته، افزایش قابلتوجهی را نشان میدهد.
درزی نیا در ادامه، به اقدامات حمایتی جهاد کشاورزی از باغداران اشاره کرد و گفت: این مدیریت، با ارائه آموزشهای تخصصی، تأمین نهالهای مرغوب، از باغداران گردو حمایت میکند تا بتوانند عملکرد و کیفیت محصولات خود را افزایش دهند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی چالوس، ضمن ابراز امیدواری نسبت به رونق بازار گردو، تأکید کرد: با برداشت و عرضه مناسب این محصول، امیدواریم شاهد افزایش درآمد باغداران و توسعه اقتصادی منطقه باشیم.