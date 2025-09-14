به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماینده بنیاد علوی در شهرستان بیضا گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید در قالب پویش مهر علوی، ۷۰۰ بسته لوازم التحریر به ارزش ۱۵ میلیارد ریال به همت بنیاد علوی و مشارکت گروه‌های جهادی و خیران، بین دانش آموزان نیازمند این شهرستان توزیع شد.

میری افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان نیازمند، تشویق و ترغیب آن‌ها به امر تحصیل در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید این بسته‌ها در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار داده شد.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.