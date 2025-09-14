چهارمحال و بختیاری با تولید سالانه بیش از ۲۰ هزار تن لوبیا، رتبه ششم کشوری را در تولید این محصول دارد.

چهارمحال و بختیاری، قطب ششم تولید لوبیا در ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:کشت حبوبات در این استان در سطح ۱۱هزار و ۵۰۰ تا ۱۲هزار هکتار انجام می‌شود که ۵۵ تا ۶۰ درصد آن به کشت لوبیا اختصاص دارد.

بهرامی افزود: ارقام مختلف لوبیا شامل چیتی، قرمز، سفید و کرم در استان کشت می‌شوند که میانگین عملکرد آنها ۲.۹ تن در هکتار است.

وی گفت:طرح‌های ارتقاء بهره‌وری مانند کشت دو ردیفه بر روی پشته و آبیاری تیپ در سطح ۲هزار و ۶۰۰ هکتار و پروژه تغذیه متعادل در ۳هزار و ۳۵۰ هکتار از مزارع حبوبات استان در حال اجرا است.

بهرامی گفت:همچنین، بیش از دو هزار هکتار از اراضی استان به کشت نخود دیم اختصاص یافته است که عملکرد آن نزدیک به یک تن در هکتار است.