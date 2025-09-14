پخش زنده
نمایندگان خراسان جنوبی در ششمین اجلاس سراسری نماز دانشآموزی کشور خوش درخشیدند و موفق به کسب عناوین برتر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در این اجلاس که با حضور برگزیدگان سراسر کشور برگزار شد، حدیثه صالح، دانشآموز دبیرستان هفتم تیر بیرجند، به عنوان فعال برگزیده اقامه نماز معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.
مهدی مرتضوی افزود: همچنین مهدی امیرآبادیزاده، خیر نیکاندیش و سازنده نمازخانه دبیرستان شهدای سایپا و شهسواری، مدیر نمونه از شهرستان سرایان – سهقلعه، از دیگر تجلیلشدگان این اجلاس بودند.
وی گفت: اقدس اسپانبر نیز به عنوان فعال اقامه نماز از خراسان جنوبی موفق شد عنوان برتر خادم اقامه نماز در مرحله کشوری این اجلاس را کسب کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان این دستاوردها را نتیجه تلاش ارزشمند فرهنگیان، دانشآموزان و خیران در توسعه و ترویج فرهنگ نماز دانست.