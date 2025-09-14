



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات بدمینتون نونهالان دختر کشور (زیر ۱۱ و ۱۳ سال) با قهرمانی تیم البرز در شیراز پایان یافت و تیم فارس میزبان هم نایب قهرمان شد و تیم‌های مازندران و زنجان هم به صورت مشترک سوم شدند.

در این رقابت‌ها که عصر شنبه در سالن خانه بدمینتون شیراز برگزار شد، ۱۸۴ ورزشکار از ۲۵ استان کشور شرکت داشتند.

نتایج انفرادی زیر ۱۳ سال

همچنین در بخش انفرادی زیر ۱۳ سال که ۹۶ ورزشکار شرکت داشتند، سارا عشقجو از البرز به مقام قهرمانی رسید، معصومه سلیمان‌زاده از آذربایجان شرقی دوم شد؛ سارا نیکخواه از زنجان و روژان آقا بابایی از اصفهان هم به صورت مشترک سوم شدند.

نتایج انفرادی زیر ۱۱ سال

در بخش انفرادی زیر ۱۱ سال که با حضور ۴۴ بازیکن انجام شد، زهرا نظیری از فارس نشان طلا را به گردن انداخت، هانا رزازیان از فارس نشان نقره گرفت؛ آرشیدا چابک سوار از البرز و رها حسنی بیرامی از آذربایجان شرقی هم به مدال برنز دست یافتند.

نتایج ۲ نفره (دوبل) زیر ۱۳ سال

همچنین در مسابقات ۲ نفره (دوبل) آزاد زیر ۱۳ سال که ۲۳ تیم شرکت داشتند؛ یاس عباسی و هستی عیدی از خراسان شمالی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند، آندیا خالق پور و باران کامیابی از خراسان شمالی دوم شدند و مقام سوم مشترک هم به آنیا قربانی‌تبار و نازنین سادات نورانی از مازندران و آوا استدلال و ثنا همایی از فارس رسید.

قضاوت این رقابت‌ها را سعیده حکیم‌آرا و فائزه مستجابی بر عهده داشتند.

این مسابقات به مدت سه روز در خانه بدمینتون مجموعه ورزشی تختی شیراز بر گزار شد.