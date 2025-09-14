به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه به همراه تیم نظارتی، از مراکز جمع‌آوری سیب زیر درختی بازدید کرد؛ بازدیدی که با هدف ساماندهی فعالیت‌ها، حفظ کیفیت محصولات و برخورد با مراکز غیرقانونی انجام شد.

در جریان این بازدید، به واحد‌های غیرمجاز فعال در حوزه جمع‌آوری سیب زیر درختی اخطار کتبی داده شد. همچنین مقرر گردید این واحد‌ها برای دریافت مجوز موقت پنج‌ماهه به اتاق اصناف معرفی شوند؛ البته به شرط آن‌که الزامات قانونی را رعایت کنند. از جمله این شرایط می‌توان به عدم تغییر کاربری محل فعالیت و جلوگیری از دپوی محصول بیش از ۲۴ ساعت اشاره کرد.

از سوی دیگر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به مراکز دارای مجوز رسمی نیز هشدار داد. بر اساس این تذکر، مراکز مجاز تنها در صورتی می‌توانند به فعالیت ادامه دهند که حضور مستمر و موثر داشته باشند. در غیر این صورت، مجوز آنان لغو و باطل خواهد شد.

طبق آمار‌های ارائه‌شده، در حال حاضر ۱۵ مرکز مجاز جمع‌آوری سیب زیر درختی در شهرستان ارومیه فعال است که فعالیت آنها به‌طور مداوم تحت نظر اکیپ‌های نظارتی شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی قرار دارد.