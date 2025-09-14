هوای مشهد امروز ۲۳ شهریور برای سیزدهمین روز پیاپی، ناسالم و در شرایط «اضطرار آلودگی برای همه افراد» است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: با افزایش چشمگیر آلاینده گرد و غبار هوای این کلانشهر، میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۸۰ نشانگر هوای «بسیار ناسالم برای همه افراد» است و این شاخص در یک تا دو ساعت گذشته هم با عدد ۲۰۵، بیانگر آلودگی هوا در «شرایط اضطرار برای همه افراد» است.

سعید محمودی اضافه کرد: کیفیت هوای مناطق وحدت و چمن در شرایط اضطرار و شاخص کیفیت هوا در ۲۱ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت در شرایط «بسیار ناسالم برای همه افراد» است.

او با اشاره به توصیه‌های خودمراقبتی برای شهروندان مشهد تاکید کرد: بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.