خانواده‌های اسرای اسرائیلی در بیانیه‌ای با انتقاد از ادعا‌های بنیامین نتانیاهو اعلام کردند: حمله ناموفق در قطر به طور غیرقابل انکاری ثابت کرد که تنها مانع بازگرداندن ۴۸ اسیر و پایان دادن به جنگ، خود بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انجمن خانواده‌های اسرا اسرائیلی با انتشار بیانیه‌ای، به شدت به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، واکنش نشان داد. نتانیاهو در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شده بود که رهبران جنبش حماس مقیم قطر مانع اصلی توافق آتش‌بس و آزادی اسرا هستند.

این انجمن در بیانیه خود این ادعا را «بهانه‌ای تازه» برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های دولت نتانیاهو دانست و تأکید کرد که او پیش‌تر نیز بهانه‌هایی مانند محور فیلادلفیا و محور موراج را مطرح کرده بود.

در ادامه بیانیه آمده است: «اکنون بهانه نتانیاهو این است که رهبران حماس در قطر مانع توافق‌اند، در حالی‌که حقیقت روشن است: تنها مانع آزادی ۴۸ اسیر و پایان جنگ، شخص نتانیاهو است».

انجمن خانواده‌های اسرای اسرائیلی تصریح کرد که حتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به صراحت اعلام کرده است هر بار که توافقی نزدیک به نهایی شدن بوده، نتانیاهو آن را به شکست کشانده است.

این انجمن افزود که تداوم این سیاست‌ها صرفاً به سود بقای سیاسی نتانیاهو بوده و بهای آن را اسرا و خانواده‌هایشان پرداخته‌اند.

طبق بیانیه، تاکنون ۴۲ اسیر نزد حماس در جریان اسارت جان خود را از دست داده‌اند و در صورت ادامه این روند، احتمال مرگ شمار بیشتری از اسرا وجود دارد.

انجمن تأکید کرد که «مسئولیت مستقیم جان اسرا و ادامه بن‌بست، بر عهده نخست‌وزیری است که بقای سیاسی خود را بر جان غیرنظامیان مقدم داشته است».

همزمان با صدور این بیانیه، خانواده‌های اسرا تظاهراتی در مرکز تل‌آویو برگزار کردند و شعار‌هایی علیه نتانیاهو و دولت سر دادند. آنها خواستار انجام فوری و کامل توافق تبادل اسرا و پایان جنگ در غزه شدند.